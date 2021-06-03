Минск, , 13:13 — REGNUM Поручение строить в Белоруссии больше электрозарядных станций отдал Александр Лукашенко в ходе совещания с чиновниками правительства и президентской администрации. С докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса в президентский дверец прибыли вице-премьер Юрий Назаров, министр энергетики Виктор Каранкевич и помощник президента Александр Косинец, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Сегодня весь мир поставил жесточайшие задачи по переходу на электромобили. Людям надоело дышать грязью, люди хотят чистоты на нашей планете. В противном случае в грязи этой и утонем, — заявил Лукашенко. — Поэтому электромобили — перспектива. От вас что требуется: электрозарядные станции».

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Лукашенко распорядился не извлекать сверхприбыль от строительства зарядных станций около жилых домов, сообщив: «Господь с ними: ваши деньги — наша станция. Но должно быть разумно, мы не должны на этом получать. Мы потом получим эту прибыль за счет продажи электрической энергии. Поэтому не в убыток, но станции надо строить, начиная от порога (те, кто хочет) до общественного пользования, что мы и начали делать».

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В Белоруссии насчитывается 450 электрозарядных станций. К концу года их число увеличится до 600 и Лукашенко «уверен, если мы предложим вариант станций в малых поселках, агрогородках, может быть, как я уже сказал, кто-то захочет возле дома поставить станцию, мы должны предложить эти услуги».

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