Куляб, , 13:12 — REGNUM В городе Кулябе Хатлонской области Таджикистана в институте технологии и инновационного менеджмента загорелась крыша, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сообщение о возгорании поступило 3 июня в 3 часа 50 минут (1:53 мск). В момент прибытия пожарных расчетов пламенем было охвачено 200 кв. метров крыши здания. Пожарные ликвидировали возгорание. Специалисты оценивают нанесенный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Душанбе взорвалась автозаправочная станция. Пожар тушили десять пожарных расчетов на протяжении полутора часов. К ликвидации возгорания привлекли 500 человек.

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