Луганск, , 13:18 — REGNUM Задержанный в Минске белорусский оппозиционер Роман Протасевич мог совершать преступления на территории Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего 3 июня в ходе пресс-конференции «Будущее Донбасса. Лучшее, возможно, впереди».

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По его словам, вопросы к Протасевичу есть у следователей и ЛНР, и ДНР.

«Поскольку, по имеющимся у нас сведениям, Протасевич состоял в… так называемом добровольческом батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), безусловно, его действия в рамках службы в этом батальоне имеют характер преступления по отношению к Донбассу», — сказал Дейнего.

Напомним, ранее глава МИД ЛНР сообщил, что власти Украины отказались от государственных функций на территории Донбасса, чем фактически подтолкнули регион к независимости.

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