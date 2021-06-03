Минск, , 13:11 — REGNUM Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков строящейся белорусской АЭС, перспективы экспорта электроэнергии и возможность строительства второй атомной электростанции обсудил 3 июня Александр Лукашенко в ходе совещания с чиновниками правительсва и президентской администрации. С докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса в президентский дверец прибыли вице-премьер Юрий Назаров, министр энергетики Виктор Каранкевич и помощник президента Александр Косинец.

Мощность белорусской энергосистемы превысила 10 ты. мегаватт, она генерирует около 4% ВВП республики. Её работу обеспечивают более 280 тыс км электрических сетей и 7,5 тыс км теплосетей. «Мы много говорили, что с вводом новой станции у нас появится большое количество электрической энергии. Как обстоят дела: внутреннее потребление — перспективы по всем направлениям (от населения до промышленности, реального сектора экономики), что у нас с экспортом?», — поинтересовался Лукашенко. По его мнению, как сообщает президентская пресс-служба, при грамотном подходе Белоруссия сможет использовать всю электроэнергию, вырабатываемую БелАЭС. Обращаясь к чиновникам. Лукашенко сказал: «Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, как в народе говорят, по поводу «ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать». Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии. Это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции». «Надо будет — построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили, — сказал Лукашенко. — Поэтому атомная энергия — это будущее. И, слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, высочайшие технологии».Напомним, ещё до начала строительства БелАЭС Александр Лукашенко заявлял о намерении построить вторую атомную станцию. Он вёл переговоры с представителями деловых кругов Японии и других стран.

БелАЭС строится в Гродненской области «Росатомом» по новейшему проекту ВВЭР-1200 на кредит правительства России. Физический пуск первого энергоблока мощностью 1200 МВт состоялся в августе 2020 года, запуск второго энергоблока такой же мощности намечен на осень 2021 года.