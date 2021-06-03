Загреб, , 13:12 — REGNUM В Хорватии, в соответствии с результатами 6049 проведённых ПЦР-тестов за минувшие сутки, было подтверждено 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 14 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 3 июня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

По последним данным, к аппаратам-ИВЛ в стране подключено 66 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии в Хорватии увеличилось до 1945.

По состоянию на 2 июня в Хорватии было вакцинировано 1 847 314 доз прививки. До сих пор было привито 1 312 272 человека по крайней мере одной дозой вакцины. 2 июня в Хорватии от коронавируса было привито 43 757 человек.