Уфа, , 13:13 — REGNUM Порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 4 июня в республике ожидаются небольшой дождь. Столбик термометра в регионе ночью может подняться до отметки 10 °C, днем воздух может прогреться до 23 °C. В некоторых района ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. В большинстве районов республики сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Отмечается, что 5 июня осадков в Башкирии не ожидается. Температура днем может прогреться до 26 °C.

Сотрудники МЧС по региону рекомендуют жителям при усилении порывов ветра ограничить выход из зданий.