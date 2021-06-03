Орск, Оренбургская область, , 13:07 — REGNUM На востоке оренбургской области задержаны два сотрудника полиции. Их подозревают в совершении коррупционного преступления, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Орское» получили от жителя Гая взятку за общее покровительство. Денежное вознаграждение предполагало помощь в уходе взяткодателя от уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Правоохранители задержаны 2 июня. Выявление преступления производилось при участии сотрудников собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области, которые и провели операцию по задержании подозреваемых в коррупции коллег.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью, по факту взяточничества назначена служебная проверка. По ее результатам будет решаться вопрос об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а непосредственные руководители полицейских понесут строгую дисциплинарную ответственность.