Стокгольм, , 13:08 — REGNUM В связи с приближающимися парламентскими выборами в Швеции, запланированными на сентябрь 2022 года, журналисты SVT Nyheter решили обратиться в местные отделения «Левых» в 25 партийных дистриктах и узнать, как члены партии оценивают перспективы сотрудничества с «Центристами». Как оказалось, в своем большинстве политики не прочь войти в одно правительство с партией Анни Лёф.

Напомним, что ранее сама Лёф четко заявила, что ее партия не будет сотрудничать с «Левыми» в рамках одного правительства.

Руководство «Левых» в 25 партийных дистриктах на вопрос: «Считаете ли вы, что Левые могут войти в правительство, в котором сидят «Центристы?», в большинстве своем (11 дистриктов) ответило положительно. Ответ «возможно» сочли уместным в трех дистриктах. Отказались сотрудничать с «Центристами» в трех дистриктах, еще в четырех на вопрос журналистов отвечать не захотели. Партруководство в трех дистриктах пока не определилось по данному вопросу.