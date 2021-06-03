Луганск, 3 июня 2021, 13:06 — REGNUM Власти Украины отказались выполнять государственные функции на территории Донбасса, чем подтолкнули регион к самостоятельности. Об этом заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего 3 июня в ходе пресс-конференции «Будущее Донбасса. Лучшее, возможно, впереди».
Он отметил, что Украина, в частности, ввела экономическую блокаду, существенно усложнив возможности развития Донбасса. После этого ДНР и ЛНР были вынуждены переориентировать свою экономику, направив её с экспорта на удовлетворение внутренних потребностей.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился заблокировать сетевые ресурсы ДНР и ЛНР, поскольку они используются для «информационной агрессии» против Украины.
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