Луганск, , 13:06 — REGNUM Власти Украины отказались выполнять государственные функции на территории Донбасса, чем подтолкнули регион к самостоятельности. Об этом заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего 3 июня в ходе пресс-конференции «Будущее Донбасса. Лучшее, возможно, впереди».

Он отметил, что Украина, в частности, ввела экономическую блокаду, существенно усложнив возможности развития Донбасса. После этого ДНР и ЛНР были вынуждены переориентировать свою экономику, направив её с экспорта на удовлетворение внутренних потребностей.

«Сегодня Луганск строит свою государственность. ЛНР работает над тем, чтобы укреплять государственные институты», — добавил Дейнего.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился заблокировать сетевые ресурсы ДНР и ЛНР, поскольку они используются для «информационной агрессии» против Украины.

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