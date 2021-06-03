Москва, , 13:04 — REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов дал понять, что пока хлеб в магазине не будет стоить 100 рублей, правительство не станет ничего делать для того, чтобы сдержать рост цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание Силуанова о том, что правительство обеспокоено ростом цен на продукты питания, но «чересчур перегревать эту ситуацию» и говорить, что завтра хлеб будет стоить 100 рублей, не нужно. По словам министра, для регулирования цен у правительства есть рыночные механизмы.

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«Силуанов, видимо, глумится. Он как бы говорит: «Пока цена хлеба в магазине не будет 100 рублей, мы ничего делать не будем, а только изображать деятельность!» Однако то, как всё регулирует монополистический рынок, наверное, известно даже Силуанову. Но для министра, видимо, важно ни при каких обстоятельствах не признать реальность и не сказать ничего, имеющего отношение к этой реальности. Тогда все будет хорошо. Если у него есть чувство юмора, то он глумится. Но вполне возможно, что Силуанов говорит искренне», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему Силуанов и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина разошлись во мнениях по вопросу о регулировании цен.

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