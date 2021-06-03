Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Нижегородской области на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

В рамках соглашения планируется развивать инновационную деятельность на территории области, импортозамещение, диверсифицировать производства нижегородских предприятий, а также популяризовать космическую деятельность, сохранять наследие отечественной космонавтики.

«В Нижегородской области очень сильные вузы, создан Научно-образовательный центр мирового уровня, действует мощный IT-сектор. В ближайших планах — создание ИНТЦ «Квантовая долина». Нам важно, чтобы этот интеллектуальный потенциал реализовывался и в отечественной космонавтике», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Роскосмос займется подготовкой высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности, апробацией российских технических средств, также совместно с регионом планируется внедрять новые технологические решения.

Как сообщало ИА REGNUM, также в ходе форума регион подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Взаимодействие будет развиваться по направлениям повышения качества предоставления медицинских услуг населению, работы по подготовке кадров, а также содействия в области иммунопрофилактики и развития системы трансплантации органов и тканей человека.

Читайте также: ФМБА и Нижегородская область подписали соглашение о сотрудничестве