Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM В Екатеринбурге покажут на большом экране один из матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 (Евро-2020), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики Свердловской области.

Горожанам приготовят фан-зону на стадионе «Екатеринбург-Арена». Там покажут матч сборной России против сборной Финляндии.

Трансляция начнётся 16 июня в 18:00 (время местное). Остальные матчи с участием национальной сборной на стадионе транслировать не будут из-за позднего начала игр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Екатеринбург-Арену» открыли для пробежек горожан.

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