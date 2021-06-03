Джакарта, , 13:00 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии приступило к вакцинации людей с физическими и умственными недостатками, сообщает Kompas.

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Это ознаменовало начало вакцинации 562 242 человек с ограниченными возможностями по всей Индонезии.

Ранее минздрав Индонезии принял решение об ускорении внедрения вакцинации против COVID-19 для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, а также для преподавателей и работников сферы образования.

Как сообщало ИА REGNUM, все бортпроводники, работающие на самолетах Garuda Indonesia, прошли вакцинацию против коронавируса.

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