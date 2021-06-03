Красноярск, , 13:00 — REGNUM За последние сутки жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали шесть человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в региональном оперативном штабе.

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в регионе скончались 3762 человека с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июня в Красноярском крае выявлено 73 794 носителя коронавируса, выздоровели 67 908 человек.

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