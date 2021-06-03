Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрирован 21 летальный исход среди ковид-пациентов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 июня.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались десять женщин в возрасте от 44 до 92 лет и 11 мужчин в возрасте от 57 лет до 81 года. Все умершие пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области скончались 4470 ковид-пациентов.

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