Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM В течение следующих пяти-шести месяцев в Сербии намерены произвести 4 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 3 июня заявил в эфире сербского телеканала РТС министр, который отвечает в правительстве страны за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович, принимающий участие в работе ПМЭФ-21 в Санкт-Петербурге.

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Как рассказал Попович, субстанция для производства вакцины была недавно доставлена в аэропорт Шереметьево и во второй половине дня 3 июня будет отправлена в Белград в специальных контейнерах, где сразу по прибытии ее отправят в Институт «Торлак», в котором все готово для производства вакцин и которое должно начаться во второй половине дня 4 июня.

«В первые 5−6 месяцев в Сербии будет произведено 4 млн доз вакцины «Спутник V», что касается производства второй дозы, то она очень сложная, но она и дает эффективность российской вакцине. Согласно последним исследованиям, эффективность российской вакцины «Спутник V» составила 97,6%», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад прошел вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».