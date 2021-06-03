Москва, , 13:00 — REGNUM Если границы так и не откроют или зарубежные предложения будут ограниченными и достаточно дорогими, как сейчас, то спрос на отдых в России, а следовательно, и его цена будут расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявила профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

«Динамика цен на летние туры полностью будет зависеть от конъюнктуры рынка, то есть соотношения спроса и предложения. Если границы так и не откроют или зарубежные предложения будут ограниченными и достаточно дорогими, как сейчас, то спрос на отдых в России будет расти, — сказала Зайцева. — Предложение же увеличиваться не будет, так как практически все средства размещения, которые планировали принимать гостей этим летом, уже выставили свои места на продажу, поэтому рост цен в такой ситуации неизбежен. На сами темпы роста цен в условиях закрытых границ будет влиять ценовая политика в регионах или городах-конкурентах».

При этом она подчеркнула, что едва ли стоит рассчитывать на то, что внутренняя конкуренция удержит цены летнего отдыха от существенного роста.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зайцева объяснила, почему в РФ резко дорожает летний отдых.

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