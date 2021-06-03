Москва, , 13:00 — REGNUM Нефть утверждается на новых высоких уровнях, и постепенно рынки начинают привыкать к ним. Обстоятельно обстучав теперь уже сверху область цен $69,90−70,50 за баррель в первые два дня июня и сделав её по сути новой технической поддержкой, котировки Brent вышли сегодня, 3 июня, на азиатской сессии на свежий пик в $71.98 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Со всей очевидностью, это подтверждает растущий производственный спрос со стороны Китая и других стран региона, которые наращивают мощности как для собственного потребления, так и для нужд всё быстрее ускоряющих восстановление западных экономик.

А самый свежий индикатор промышленной активности PMI по США от Markit вышел 1 июня на максимуме последнего десятилетия, по Еврозоне же аналогичный показатель всего каких-то две десятых пункта уступил предыдущему апрельскому, и тоже многолетнему, рекорду.

Каких-либо существенных объёмов закрытия длинных позиций, то есть большого числа желающих снять в текущих ценах прибыль со спекулятивных сделок в нефти, пока не видно: кажется, что даже самые краткосрочные игроки метят выше.

Превзойдя сегодня максимумы сентября 2019 и января 2020, августовские фьючерсы марки Brent нацеливаются как минимум на апрельский рекорд 2018 года $75,60 за баррель, а то и на максимальные уровни 2018 года. Тогда, три года назад, стоимость барреля в рамках многомесячного тренда достигала $86,74 за баррель, хотя в итоге и продержалась выше $80 в тот раз недолго.

Ближайшая публикация минэнерго США статистики по запасам, добыче и переработке будет 3 июня в 18.00 по мск. Но теперь топливный рынок всё реже реагирует на сиюминутные раздражители, вроде еженедельных данных, и формирует ценовой тренд с опорой на долгосрочные ожидания.

В этой связи многих нефтетрейдеров, безусловно, мотивируют мнения экспертов крупных фондов, в частности опубликованный буквально пару недель назад и часто цитируемый прогноз Goldman Sachs, предполагающий возможность превышения ценой отметки в $80 за баррель до конца года.

Как и собиравшийся на этой неделе мониторинговый комитет стран-экспортёров ОПЕК+, аналитики Goldman Sachs рассчитывают на дополнительную прибавку к мировому спросу ещё не менее 6,5 млн баррелей в сутки.

В связи с этим предполагается, что оставившие до конца июля неизменными свои обязательства по увеличению квот добычи страны ОПЕК+, которые согласились прибавить суммарно за два первых летних месяца 790 млн баррелей в сутки извлекаемых объёмов, пока не делают анонсов о дальнейшем наращивании добычи, но обязательно увеличат свою суточную осеннюю норму дополнительно на 2,5−2,8 млн баррелей.

Но и с учётом этих величин, и даже джокер-фактора Ирана, с которого то ли снимут, то ли нет сдерживающие санкции, потребность в топливе будет расти быстрее, чем добыча», — пояснил эксперт.

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