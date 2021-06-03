Калуга, 3 июня, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Подписание соглашения Калужской области с ООО «Архбум тиссью групп» о реализации третьего этапа инвестиционного проекта по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения и продукции из неё состоялось 3 июня в рамках работы XXIV Санкт-Петербургского международного экономического форума. Объем инвестиций составит 12 млрд рублей, увеличение общей численности сотрудников — с 299 до 769 человек. Срок реализации проекта: 2021 — 2023 годы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Подписание соглашения Калужской области с ООО «Архбум тиссью групп»

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Подписи под документом поставили губернатор Владислав Шапша, председатель совета директоров ООО «Архбум Тиссью Груп» Ирина Галахова и генеральный директор ООО «Архбум Тиссью Груп» Александр Туфанов. Третий этап развития проекта предполагает строительство и монтаж бумагоделательной машины и конвертинговых линий.

«Есть предприятия, которые начиная свой проект, продолжают его дальше и дальше. И то, что сегодня мы подписали соглашение о реализации очередного этапа — это замечательный факт. Я хочу напомнить, что до этого уже был реализован проект общей стоимостью 11 миллиардов рублей. В прошлом году мы открыли большой завод по производству тиссью бумаги, уже открыт склад готовой продукции. Следующий шаг — новые рабочие места, новые налоги и новый бизнес в Калужской области», — отметил Владислав Шапша.

ООО «Архбум тиссью групп» — дочерняя российская компания ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», реализующая проект строительства завода по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги-основы для их производства. На территории Калужской области производство было запущено сентябре 2020 года.