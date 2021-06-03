Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Подход к налогообложению металлургической отрасли должен быть сбалансирован. Об этом 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, рассуждая на тему роста налогов для металлургов.

«Я поддерживаю сбалансированное отношение к этой отрасли», — подчеркнул глава федерального ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в коронавирусный год, согласно отчётности, на фоне пандемии «доходы металлургов возросли в разы». По его словам, это неплохо, однако негативным моментом является то, что они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен.

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Заместитель председателя российского правительства добавил, что металлурги «нахлобучили» государство и бюджет в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей. Именно эту сумму компании должны вернуть в бюджет, подчеркнул вице-премьер.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков считает, что в ситуации со сверхприбылями российских металлургов нет смысла искать виновных. По его словам, это «экономическая жизнь».