Кишинёв, , 13:02 — REGNUM В Молдавии на государственном предприятии «Железная дорога» провели обыски сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба ведомства.

«Расследование по этому делу находится в активной фазе. Мы сообщим подробности позже», — сказала журналистам пресс-секретарь прокуратуры Эмил Гайтур.

Сотрудникам «Железной дороги» на несколько месяцев задерживают зарплату. Они периодически выходят на акции протеста. Директора предприятия сменили в мае 2021 года. Им стал Олег Тофилат.

Стоит отметить, что в Молдавии Прокуратура по борьбе с организованной преступностью начала проверку деятельности железнодорожного предприятия в феврале 2021 года после депутатского запроса. Руководство госпредприятия подозревают в мошенничестве.