Окинский район, Бурятия, , 12:59 — REGNUM Руководителям золотодобывающих компаний в Бурятии рекомендовано провести внеплановые проверки по безопасности условий труда работников в шахтах. Об этом написала на своей странице в «Фейсбук» уполномоченный по правам человека по региону Юлия Жамбалова после происшествия в Окинском районе.

«Считаю, что необходимо руководителям других золотодобыващих компаний, которые осуществляют свою деятельность на территории Бурятии провести внеплановые проверки по безопасности условий труда лиц, осуществляющих работу на шахтах», — отметила она.

Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибшего, отправив запросы о проведении проверки по этому факту в СКР и прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл около 12 часов 3 июня. По предварительным данным, в штольне в этот момент находились восемь человек. Один человек — проходчик 1991 года рождения погиб. Больше никто не пострадал, остальные эвакуировались самостоятельно.

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