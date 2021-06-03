Приштина, , 12:58 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти намерен встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем в июне в Брюсселе чтобы обсудить «предстоящий диалог по Косово, а не продолжать существующий». Об этом он заявил 2 июня, после встречи с президентом сепаратистского образования Вьосой Османи.

По словам Курти, это будет первая его встреча с президентом Сербии, во время которой можно было бы обсудить содержание нового раунда диалога. «Это встреча во имя будущего диалога, но это не продолжение предыдущего», — отметил он.

Курти сообщил, что он встретился с несколькими лидерами оппозиционных партий, а также намерен организовать парламентские дебаты на тему достигнутых с Белградом соглашений, их внедрений и влияния на жизнь Косово.

«Встреча, которая пройдет в Брюсселе, не является продолжением диалога. Это первая встреча, во время которой я впервые стану визави президента Сербии, с которым я никогда ранее не встречался, если исключить то, что вместе с тридцатью другими людьми я его видел в феврале 2020 года в Мюнхене на традиционной Конференции по безопасности», — цитирует телеканал РТС слова Курти.

Напомним, что президент Вучич заявил, что Курти может и не приезжать в Брюссель на переговоры, «если он не собирается обсуждать формирование в крае Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством, но хочет, чтобы мы признавали Республику Косово».