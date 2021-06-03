Ростов-на-Дону, , 12:57 — REGNUM Ещё 158 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 3 июня. Это на два случая меньше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 43 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (54) и Батайске (десять), в остальных территориях — от одного до шести случаев. Немногим более 22% заразившихся — люди старше 66 лет, 6,3% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 94 676 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 85 058 человек.

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