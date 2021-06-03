Рязань, , 12:58 — REGNUM В Рязанской области 3 июня выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано три летальных исхода.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,16%. Всего в Рязанской области подтверждено 29 417 случаев заболевания COVID-19. Справились с болезнью 27 926 человек, из них 42 пациента выписаны за прошедшие сутки. В лечебных учреждениях находятся 328 пациентов.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений при коронавирусе скончались ещё три человека. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 536 смертельных случаев COVID-19.