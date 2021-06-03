Москва, , 12:57 — REGNUM В Москве от коронавирусной инфекции привились свыше 1,5 млн жителей, сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

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По его словам, которые приводит «Интерфакс», в Москве прививку от COVID-19 сделали 1,5 млн человек. При этом по состоянию на 20 мая, уточняет агентство, прививку сделали свыше 1,3 млн человек, а ежедневно в прививочные пункты приходили около 10 тыс. горожан.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили 2876 случаев заражения коронавирусом.