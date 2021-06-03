Берлин, , 13:01 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил серийный вариант внедорожной версии кроссовера Taos под наименованием Basecamp. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Версия Basecamp наиболее подходит для езды по бездорожью. Модель оснащена дополнительной защитой кузова и чёрными расширителями арок колёс. Для серийной версии Taos Basecamp в отличие от его концептуальной версии не предусмотрено внедорожных покрышек, багажника на крыше и дополнительного освещения.

Под капотом Taos Basecamp будет «трудиться» 110-сильный мотор объёмом 1,6 л либо 150-сильный турбоагрегат объёмом 1,5 л.

Вначале новинка появится на авторынке США. Это произойдёт в самое ближайшее время. А в России новый кроссовер Taos можно будет купить ближе к концу нынешнего года.

Ранее немецкая тюнинговая компания Oettinger Sports Systems GmbH представила хот-хэтч Volkswagen Golf GTI последнего поколения с обновлённым экстерьером. Машина получила новый передний сплиттер, диффузор, спойлер на крыше и колёсные диски с Y-образными спицами.

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