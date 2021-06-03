Оренбург, , 12:55 — REGNUM В Оренбурге в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбуждённого по факту реставрации с дефектами объекта культурного наследия (спуска к реке Урал), прошли обыски как в кабинетах чиновников, так и по месту жительства, сообщает СУ СКР по региону.

Оперативные мероприятия провели в инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, по месту жительства сотрудников инспекции, а также в управлении строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга. Изъяты проектно-сметные и другие документы, имеющие отношение к расследованию резонансного уголовного дела. Для объективного и всестороннего установления расследуемых обстоятельств назначена строительно-техническая экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня СУ СКР по Оренбуржью возбудило уголовное дело из-за некачественной реставрации лестничного марша на набережной Урала. Основанием стали материалы прокурорской проверки, где ведомство сделало вывод о небезопасности объекта после проведенного ремонта.

Между тем, в мэрии не согласились с выводом надзорного ведомства, указав на отсутствие объективных причин для вынесения такого вердикта и проведения соответствующей экспертизы.

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