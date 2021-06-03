Москва, , 12:54 — REGNUM Лоббизмом производителей камер назвали намерение МВД, Минюста и Минтранса закрепить ответственность для водителей за превышение средней скорости при вынесении штрафов с помощью камер.

«Пугает прямолинейность и беззастенчивость лоббистов производителей камер. Они прямо говорят: дайте нам больше штрафов, для фиксации которых нужна не одна, а две камеры. Хотим больше денег», — отметил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в Facebook.

Предложение производителей камер контроля скорости ввести штраф за среднюю скорость — это верх цинизма, уверен он.

«Тотальная подмена контроля за безопасностью дорожного движения банальным сбором денег с автовладельцев приводит только и исключительно к росту благосостояния производителей и операторов камер, но никак не к снижению аварийности и смертности на дорогах», — подчеркнул эксперт.

Камеры нужно устанавливать в тех местах, где есть реальный риск ДТП, и заранее предупреждать водителя, как это делают во всем цивилизованном мире, напомнил Шапарин.

«С правовой точки зрения такой штраф прямо противоречит и логике, и духу КоАП. Штраф выписывается за конкретное нарушение, а не за совокупность действий на дороге», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог, информирует портал Autonews.ru со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око».

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