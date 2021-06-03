Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге проходят обыски в компаниях по аренде электросамокатов после случаев наезда на людей, сообщает 3 июня пресс-служба СКР.

«Проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности WHOOSH, MOLNIA, BOLT, SCOOBEE, RED WHEELS», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель обысков — отыскание и изъятие предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также установление скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня на аллее парка имени 40-летия ВЛКСМ на острове Чухонка в Колпинском районе мужчина, управляя электросамокатом, сбил четырехлетнего мальчика. Ребенок получил травму головы, ему провели операцию.

На следующий день, 2 июня, на пересечении улицы Дыбенко и Искровского проспекта в Невском районе на тротуаре молодой человек на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и скрылся. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

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