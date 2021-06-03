Окинский район, Бурятия, , 12:52 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту взрыва на руднике «Владимирский» в Окинском районе Бурятии. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Сообщение о самопроизвольном взрыве поступило в диспетчерскую службу золотодобывающего предприятия ООО «Рифей» около 12 часов 3 июня. В результате происшествия погиб проходчик 1991 года рождения.

«На место происшествия выехал прокурор Окинского района, организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда, обороте взрывчатых веществ», — отметили в прокуратуре.

Доследственную проверку, начатую после взрыва, прокурор республики поставил на контроль.

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