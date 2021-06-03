Махачкала, , 12:51 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки подтверждены тесты на коронавирус у 53 человек. За последние десять дней в республике вновь наметилась тенденция к росту больных COVID-19. Если 24 мая было выявлено 33 заразившихся коронавирусом, то к 3 июня суточный прирост числа пациентов увеличился на 20 человек. Такие данные привел федеральный оперативный штаб.

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За все время пандемии в Дагестане выявлено 33 760 носителей коронавируса. Это второй показатель по численности заболевших в Северо-Кавказском федеральном округе после Ставропольского края, в котором число заразившихся приближается к 55 тысячам человек.

Всего в Дагестане выздоровели от COVID-19 31 280 пациентов. Не удалось спасти 1492 жителя региона.