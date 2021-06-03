3 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что приближенные к власти украинские бизнесмены покупают российскую продукцию, несмотря на разговоры о «войне» с Россией.

Мирослава Романенко, , 13:32 — REGNUM Приближенные к власти украинские бизнесмены покупают российскую продукцию, несмотря на разговоры о «войне» с Россией. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак 2 июня в эфире телеканала «Россия 24».

Украинский флаг Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам чиновника, с Россией торгуют бизнес-группы, связанные с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, его соратником Александром Грановским, экс-премьер-министром Украины Арсением Яценюком и бизнесменами Виктором Пинчуком, Дмитрием Фирташем, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.

«Мы открыто говорим — за счёт этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу», — сказал Козак.

Политик также сообщил, что украинские власти одобряют подобные сделки, а общий товарооборот между странами составляет примерно $11 млрд в год с преобладанием российского экспорта — $6,7 млрд в 2020 году.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Инсайдер UA», «Украина Online». В социальной сети Facebook новость обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие отметили, что не сомневаются, что бизнес для украинских политиков на первом месте, только между собой стравливают два народа.

«Я и не сомневался в таких, как Петя (Петр Порошенко? — М. Р.) и Сеня (Арсений Яценюк. — М. Р.). Они могут только на словах бороться с агрессором», — написал Roman IX.

Арсений Яценюк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никаких сомнений вообще нет, так всегда и было!» — добавил Александр.

«Удивляет количество людей, которые не верят, что украинские олигархи занимаются бизнесом в России, пока идёт «война». Ничего личного как бы, о детях раз в год погрустят, но деньги не спят и не пахнут. Они ведь все из руин одной страны вылезли, границы только на карте…» — отметил Ivan D.

«Ну конечно, зрада. Типа не помните, где Петины фабрики в РФ работали», — напомнила Неля Н. о липецкой фабрике «Рошен».

Пётр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Да с них ещё сбор на поддержку Донбасса надо удержать», — добавил stalski.

«Да вся Украина спонсирует экономику РФ. У нас торговый оборот в период войны 10 лярдов. Это больше всех вместе взятых кредитов», — написал Владимир.

«Может, хватит лицемерия, и начнём нормально жить с соседями?» — спросил Владимир.

«Тю, а что, зелебобик недвигу (Зеленский недвижимость. — М. Р.) в Крыму оплачивает и счет в российском банке, это что вообще за главнокомандующий? Выходит, он заинтересованное лицо», — добавил Олег.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да вся украино-российская элита между собой замечательно общается и сотрудничает при надобности. Только обычный люд стравливают и разжигают раздор», — пишет Viktor.

«Они потому и олигархи, что деньги для них главное… И война не помеха для бизнеса. Свой интерес всегда важнее, чем сказки перед выборами и картинка для зомбоящика», — написал Sergey Noname.

«Зато как «патриот» Яценюк на ток-шоу орёт, всех оппонентов заплевывая! И воевать собирается до последнего украинца, де**мо продажное!» — отреагировала Ирина.

«А разве закон запрещает что-либо покупать у РФ? Можно ссылочку на данный закон?» — поинтересовался Mega Stamp.

«А я смотрю, в украинской власти все малахольные…» — отметил Павел Т.

«Себя разваливают, Россию укрепляют! Молодцы!!!» — добавила Елена С.

«Пусть будет даже так… Только чтобы жили и не стреляли», — отметил Олег Д.

«Добавлю, что и сам Зеленский с удовольствием зарабатывает в России, продавая свои сериалы телеканалам, в отношении которых лично санкции ввёл. Да и «великий» русофоб Скрипка продаёт свои песни в российских сервисах. Это всё они называют гибридной войной с Россией», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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