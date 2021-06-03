Минск, , 12:50 — REGNUM В высших учебных заведениях Белоруссии создаются специальные комиссии, которые займутся делами политически неблагонадёжных. Ректораты ряда учебных заведений уже предупредили профессорско-преподавательский состав о формировании таких комиссий.

Пока не ясно, как официально будут названы новые комиссии. Преподаватели вузов их называют «тройками и пятёрками» — по аналогии с репрессивными органами сталинской эпохи.

Формирование комиссий идёт в режиме секретности. Информация об их появлении ректоратами распространяется устно через деканов и заведующих кафедрами.

Профессорско-преподавательский состав в целом негативно воспринял такое нововведение, которое подаётся как распоряжение «сверху» и не нуждающееся в одобрении академического сообщества. Работникам высшей школы очевидна политическая подоплёка решения о формировании спецкомиссий.

Новые органы будут отслеживать политически неблагонадёжных и вносить предложения по кадровым вопросам в ректорат. Александр Лукашенко ранее изменил трудовое законодательство таким образом, что расторжение контракта может произойти в любой день по инициативе нанимателя.

Осенью 2020 года из белорусских вузов были отчислены сотни студентов, принявших участие в массовых протестных манифестациях. Граждане были возмущены фальсификацией президентских выборов и жестоким полицейским террором (вплоть до убийств). Большая часть настроенных студентов смогла вернуться в вузы — для этого потребовалось пройти через унизительные процедуры «покаяния», предоставления «поручительств» и тому подобного в специальные органы, которые курировали проректора «по идеологии» («идеологической и воспитательной работе»).

Читайте новости и аналитику сюжета: Протесты в Белоруссии