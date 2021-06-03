Москва, , 12:49 — REGNUM Рубль 2 июня укрепился к бивалютной корзине, отыграв первоначальные потери к концу сессии и вернув доллар к отметке 73 руб. после отскока от локального сопротивления 73,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Сегодня, 3 июня, российская валюта пока торгуется малоактивно и разнонаправлено, слегка уступая доллару и немного укрепляясь к евро.

Текущая динамика отражает ситуацию на рынке Форекс, где евро снова оказался под давлением, а общий спрос на доллар вернулся, хотя и выглядит сдержанно.

С открытием торгов в Европе инвесторы выбрали более осторожную позицию, не проявляя интереса к рисковым активам. Нефть тем временем плавно отступает от более чем двухлетних максимумов, достигнутых в начале торгового дня в районе отметки $72 за баррель.

Поскольку Brent находится на таких высоких уровнях, дальнейшее поведение котировок черного золота будет особенно важным для российской валюты. Если покупатели продолжат толкать баррель в направлении следующего барьера на отметке $74 за баррель, вероятность пробоя уровня 73 руб. возрастет.

Однако до конца дня не ожидается уверенного ухода пары ниже этой отметки, равно как и не прогнозируется подъема над зоной 73,50 руб.

Иными словами, рубль продолжит колебаться внутри диапазона с возможным кратковременным проколом его нижней границы.

В случае с парой евро/рубль наблюдается тестирование уровня 89 руб., но и здесь вряд ли стоит рассчитывать на прорыв, поскольку в целом единая валюта чувствует себя неплохо и испытывает лишь временную слабость под влиянием доллара», — считает эксперт.

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