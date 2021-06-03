Ташкент, , 12:48 — REGNUM Мощная пыльная буря обрушилась на водителей в Узбекистане, следующих по дороге Карши — Самарканд. Видео очевидцев природного явления опубликовал телеграм-канала «Милиция Узбекистана».

Пыльная буря образовалась 1 июня в результате резкой смены погоды. На кадрах видно, как горизонт и часть неба затянута густым слоем пыли. Подобные явления также наблюдались в Ташкенте 29 мая и Андижане — 26 мая.

В «Узгидромете» отметили, что подобные явления не характерны для Ташкента. Однако жара и бурное развитие строительства привели к образованию пыли. В результате шквалистого ветра большой объем песка и пыли был поднят на воздух.