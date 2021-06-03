Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Правительство Нижегородской области и Федеральное медико-биологическое агентство подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба главы области.

Документ предполагает развитие научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения, совместную работу по повышению качества предоставления медицинских услуг населению, работу по подготовке кадров, а также содействие в области иммунопрофилактики и развитие направления трансплантации органов и тканей человека.

«Наша совместная задача — внедрение передовых технологий в повседневную работу учреждений здравоохранения. Все это призвано повысить качество и доступность медицинской помощи», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Глава ФМБА Вероника Скворцова уточнила, что фактически агентство уже работает на территории Нижегородской области более 20 лет.

«Приволжский окружной медицинский центр (ПОМЦ) ежегодно выполняет около 13 000 операций по 14 профилям, причем в 80% случаях пациентами являются нижегородцы. Центр координирует деятельность наших медицинских организаций, расположенных в Приволжском федеральном округе, успешно реализует программы трансплантации и донорства органов, в частности, сделал возможной первую в регионе пересадку сердца», — добавила она. Скворцова подчеркнула, что соглашение станет логичным продолжением долголетних плодотворных отношений с региональным правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, стенд Нижегородской области на ПМЭФ посвящен 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в августе текущего года. Экспозиция представляет проекты, которые будут реализованы не только в юбилейный год, но и в более долгосрочной перспективе. Восемь интерактивных панелей рассказывают об исторических событиях, героях, артефактах. Фасад стенда демонстрирует 3D-визуализацию ключевых символов города — Кремля, Стрелки, Нижегородской ярмарки, пакгаузов.