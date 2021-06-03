Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Группа специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время находится в России и изучает данные о вакцине против коронавируса «Спутник V». Об этом директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил 3 июня на полях ПМЭФ.

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Комиссия ВОЗ прибыла в Россию, чтобы сертифицировать этот препарат. По словам Клюге, он находится на связи с российским руководством. Миссия специалистов ВОЗ продлится до 4 июня, после этого они подготовят отчёт с рекомендациями.

«Основания для оптимизма точно есть», — сказал Клюге о сертификации. «И Европейское агентство лекарственных средств, и ВОЗ изучают вакцину, что само по себе является хорошим знаком», — добавил он.

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