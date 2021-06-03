Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Ростовская область и Венгрия видят реальные перспективы развития внешнеторговых отношений и настроены на активную работу в этом направлении. Намерения сторон скреплены соглашением, подписи под которым поставили донской губернатор Василий Голубев и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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«Венгрия поддерживает очень тесные экономические контакты с Россией. А Ростовская область является самой важной в России, с которой мы сотрудничаем. Мы знаем Ростовскую область как край чернозёма, поэтому для нас сотрудничество в области сельского хозяйства и пищевой промышленности является самым главным. И вот сейчас мы хотим придать новый импульс именно этому сотрудничеству», — отметил Сийярто.

Глава Ростовской области обратил внимание на общую заинтересованность в развитии агропромышленного комплекса, обмене опытом в области семеноводства.

Запланирована встреча бизнес-сообщества Ростовской области и Венгрии в сентябре 2021 года.