Кале, Франция, , 12:46 — REGNUM Во Франции в городе Кале в ночь с 1 на 2 июня в результате столкновений между мигрантами и полицейскими пострадало более 30 стражей порядка. Один человек задержан. Об этом 2 июня сообщает France Bleu.

По данным местной префектуры стычки продолжались всю ночь. Вначале около пятидесяти мигрантов попытались проникнуть в район порта, но полиция их выгнала. Через некоторое время они вернулись уже в количестве ста человек и напали на правоохранителей вооружившись железными прутьями и камнями.

Также сообщается, что на сегодняшний момент задержан лишь один подозреваемый, 32 полицейских получили ранения, семерым пришлось лечь в больницу для проведения дополнительных обследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая сотрудникам правоохранительных органов Франции удалось задержать мужчину, который подозревается в нападении на женщину-полицейского.

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