Иваново, , 12:46 — REGNUM Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Развитие территорий Ивановских мануфактур» подписано 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области. Документ подписали губернатор Станислав Воскресенский и сооснователь и управляющий партнер Группы «Родина» Владимир Щекин.

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Проект предусматривает строительство современного жилья, формирование центра городского притяжения с социальной инфраструктурой и комфортной городской средой на базе Большой Ивановской мануфактуры.

«Ивановские мануфактуры — это сердце города Иваново, город Иваново-Вознесенск появился в связи со строительством мануфактур. И сегодня сердце города болит. Это здание стоит с выбитыми стёклами, производит угнетающее впечатление. Этот объект я показывал ровно год назад президенту России, в марте 2020 года, во время его рабочей поездки в Ивановскую область. Тогда Владимир Владимирович поручил правительству вместе с ВЭБ. РФ придумать концепцию развития этой очень важной для города и региона территории, найти инвесторов. И вот решение есть», — прокомментировал Воскресенский.

«Возрождение Ивановских мануфактур — это пилотный проект в рамках стратегического партнерства ВЭБ. РФ и группы «Родина», и он поможет вдохнуть новую жизнь в этот исторический объект», — отметил руководитель блока по управлению объектами в сфере недвижимости и работе с активами — член правления ВЭБ. РФ Александр Тарабрин.

Также в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение ВЭБ. РФ и группы «Родина» об условиях финансирования прединвестиционной стадии проекта. Группа «Родина» выступит комплексным оператором всей территории Ивановских мануфактур, жилой и инфраструктурной части проекта. Предварительно объём инвестиций оценивается в 15,4 млрд рублей.