Иваново, 3 июня 2021, 12:46 — REGNUM Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Развитие территорий Ивановских мануфактур» подписано 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области. Документ подписали губернатор Станислав Воскресенский и сооснователь и управляющий партнер Группы «Родина» Владимир Щекин.
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Проект предусматривает строительство современного жилья, формирование центра городского притяжения с социальной инфраструктурой и комфортной городской средой на базе Большой Ивановской мануфактуры.
Также в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение ВЭБ. РФ и группы «Родина» об условиях финансирования прединвестиционной стадии проекта. Группа «Родина» выступит комплексным оператором всей территории Ивановских мануфактур, жилой и инфраструктурной части проекта. Предварительно объём инвестиций оценивается в 15,4 млрд рублей.