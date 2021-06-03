Уфа, , 12:52 — REGNUM Новые комплексы по откорму крупного рогатого скота намерены построить в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме правительство республики подписало соглашение о намерениях сотрудничества с Мясным союзом башкирских производителей.

Отмечается, что в прошлом году регион стал лидером среди субъектов РФ по производству говядины (174,7 тысяч тонн). Всего же в Башкирии было произведено 427 тысяч тонн птицы и скота на убой, что составляет 105,9% к уровню 2019 года.

«При этом перед нами стоит задача увеличить производство мяса до 500 тысяч тонн к 2024 году за счет реализации новых инвестиционных проектов. Одним из таких является создание комплекса по откорму скота. Реализовать мы его планируем в рамках создаваемого агрохолдинга, в который входят компании «Мелеузовский мясокомбинат» и «Мясной Союз Башкирских производителей», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Отмечается, что всего на реализацию данного проекта планируется направить 1,67 млрд рублей и создать 130 рабочих мест. В итоге, поголовье крупного рогатого скота может увеличится до 20 тысяч голов.

«Несмотря на хорошие объемы производства говядины в республике, мяса хорошего качества, получаемого от скота именно мясных пород, у нас ещё недостаточно. Новый инвестпроект позволит нам серьезно продвинуться в решении этой задачи», — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приняли закон, который может способствовать снижению административного давления на бизнес.