Подгорица, , 13:58 — REGNUM 3 июня 2006 года депутаты парламента Черногории официально провозгласили независимость Черногории. Они приняли декларацию независимости, которая была формально закреплена на референдуме 21 мая. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Согласно декларации, которая была подписана председателем парламента Черногории Ранко Кривокапичем, Черногория стала независимым государством, имея полную международно-правовую правосубъектность в существующих границах.

На торжественном заседании парламента, в присутствии тогдашнего президента государства и правительства Филиппа Вуяновича и премьер-министра Мило Джукановича, а также членов правительства, президента Сербии и Черногории Светозара Маровича, высших представителей судебной власти, а также председателя Республиканской комиссии по референдуму Франтишека Липке, который подал отчет о результатах голосования, и депутата Европейского парламента Елко Кацины, депутаты приняли декларацию о независимой Республике Черногория.