Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Глава Роспотребнадзора Анна Попова на мероприятии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) попросила усилить вакцинацию работников малого и среднего бизнеса (МСП) от коронавирусной инфекции, передает 3 июня корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновницы, привитых сотрудников и бизнесменов из сферы МСП очень мало, хотя они в большинстве случаев имеют контакт человек с человеком, при этом риск заражения среди них очень высокий.

«У нас самое меньшее количество переболевших в удельном весе среди работников крупных предприятий, а среди работников малого бизнеса — много, но пока мало привитых. Александр Сергеевич [Калинин] я вас просто очень прошу, давайте вместе включимся и привьем малый бизнес, защитим его от этой напасти», — обратилась Анна Попова к президенту общероссийской общественной организации МСП «Опора России».

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