Красноярск, , 12:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 96 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 73 794. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в краевом оперштабе.

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За всё время от COVID-19 излечились 67 908 жителей Красноярского края, в том числе 80 человек пополнили список выздоровевших за последние сутки.

Под наблюдением врачей на сегодняшний день в крае находятся 14 019 человек. Сняты с наблюдения за последние сутки 1019 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Красноярском крае выявили 95 носителей коронавируса, выздоровели 79 человек.

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