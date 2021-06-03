Рязань, , 13:59 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между правительствами Рязанской области и Алтайского края подписано 3 июня на площадке ПМЭФ-2021 губернаторами Николаем Любимовым и Виктором Томенко. Регионы заинтересованы в развитии туризма, сообщает пресс-служба рязанского правительства.

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Документ предполагает двусторонние связи на долгосрочной основе во всех отраслях экономики и социальной сферы, улучшение инвестклимата, подготовку кадров.

«В числе приоритетных сфер сотрудничества с Алтайским краем — туризм. Потенциал и Рязанской области, и Алтайского края огромный. Благодаря Соглашению у жителей нашей области появится больше возможностей отдохнуть в Алтайском крае, будет активизирован культурный обмен», — подчеркнул Николай Любимов.

«Сегодня торгово-экономические связи между нашими регионами не стабильные, Соглашение позволит упорядочить этих взаимоотношений и придерживаться постоянной динамики наращивания, в том числе по поставкам продукции предприятий АПК, машиностроения. Из Рязанской области к нам идут колбасные, кондитерские изделия, гидроизоляционные материалы. Взаимодействие есть, хотелось бы поставить его на более прочную основу. Думаю, рязанцам будет также интересно глубже познакомиться с историей и культурой Алтайского края, его природными особенностями, санаторно-курортными возможностями», — сказал Виктор Томенко.

В Рязанской области уже приступили к разработке конкретного плана мероприятий с определёнными сроками и ответственными за их реализацию ведомствами по всем намеченным в Соглашении направлениям взаимодействия.