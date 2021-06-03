Варшава, , 12:42 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 3 июня опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 572 новых случая заражения коронавирусом. В стране от COVID-19 скончался еще 91 человек.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 874 092 случая заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 74 075.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.