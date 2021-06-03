Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Власти Москвы планируют привлекать средства у финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Об этом 3 июня заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Речь идет об инфраструктурных облигациях, при помощи которых привлекают инвестиции в региональную экономику.

«Денег лишних не бывает», — высказался на этот счет чиновник.

Также он отметил, что в Москве реализуется проект «Индустриальные кварталы», который предполагает комплексное развитие территорий в столице. В рамках этой программы городские власти планируют построить на 2 тыс. гектарах порядка 40 млн квадратных метров недвижимости.

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