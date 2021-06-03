Москва, , 12:42 — REGNUM В первую очередь нужно понимать, что практически любое высказывание Милонова — это простая попытка пропиариться на какой-либо теме, которая отзывается у многих жителей России, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Если говорить по сути, то сама по себе постановка вопроса о лишении гражданина страны пенсии — это глупость. Он работал, платил налоги, а его должны лишать пенсионных накоплений? Тогда нужно выводить за пределы страховой системы весь институт коллекторов.

Следующее — это непосредственно работа коллекторов. Контроль за их деятельностью серьезно ужесточился, в марте в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий дополнение Уголовного кодекса РФ статьей 172.4, которая установит уголовную ответственность за незаконное осуществление по возврату просроченной задолженности.

Он предполагает наказания в виде штрафов до 500 тысяч рублей или пятилетней зарплаты, принудительных работ до пяти лет либо тюремного заключения до 12 лет, если противоправные действия совершались группой лиц.

Также есть и прежние статьи УК РФ — ст. 163 «Вымогательство», ст. 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», не говоря уже непосредственно о 230-ФЗ, который контролирует и регламентирует работу коллекторов.

Непосредственно привязка банка или МФО к возврату долгов приведет лишь к тому, что коллекторские агентства на договорах будут поглощены банками, а принцип останется тем же.

Полная ликвидация института коллекторов приведет к двум последствиям — резкому увеличению нелегальных коллекторов и огромному количеству судебных исков от финансовых организаций к заемщикам.

Нельзя сказать, что сейчас работа коллекторов — это что-то серьезно выходящее за рамки законодательства, все-таки подавляющее большинство агентств приняло новые правила игры. Поэтому воспринимать подобные высказывания от столь одиозных политиков, наверное, не стоит», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, лишить пенсий граждан, которые занимаются коллекторской деятельностью призвал депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия»).

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