Ставрополь, , 12:40 — REGNUM Власти Ставропольского края надеются на хороший урожай в 2021 году. Для этого есть все условия, в том числе климатическая ситуация позволила сохранить большинство посевов в хорошем состоянии. Об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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По его словам, в нынешнем году аграрии Ставрополья планируют оказать существенную помощь в поставке сырья производителям сахара и подсолнечного масла. Так, урожай сахарной свёклы может достичь не менее 1,8 млн тонн. Вдвое планируется увеличить производство подсолнечника.⠀«Планируем подрасти по ряду направлений. Ожидаем хороший урожай сахарной свёклы — не менее 1,8 миллиона тонн. Также рассчитываем удвоить производство подсолнечника. Чтобы у производителей сахара и подсолнечного масла было больше доступного сырья»,— написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Напомним, в России установлены ограничения для цены на сахар и подсолнечное масло из-за их существенного подорожания в 2020 году. Так, на сахарный песок до 1 июня 2021 года цена установлена в размере 46 рублей для розничных покупателей, а на литр масла — на уровне 110 рублей.

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